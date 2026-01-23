Jeux et ateliers créatifs pour les enfants autour des marais Forum des Marais Atlantiques Rochefort

Jeux et ateliers créatifs pour les enfants autour des marais

Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11 18:00:00

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, le Forum des Marais Atlantiques organise une après-midi dédiée aux enfants !

Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 85 38 qjordan-meille@forum-marais-atl.com

English : Creative games and workshops for children about the marshes

As part of World Wetlands Day, the Atlantic Marshes Forum is organising an afternoon dedicated to children!

