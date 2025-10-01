Jeux et ateliers d’expression théâtrale Loguivy-Plougras
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 17:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Les conflits avec les autres enfants, les émotions, la place au sein d’un groupe… On en parle en jouant !
Représentation le 17/12 .
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05
