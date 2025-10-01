Jeux et ateliers d’expression théâtrale Loguivy-Plougras

Jeux et ateliers d’expression théâtrale

10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

2025-10-01

Les conflits avec les autres enfants, les émotions, la place au sein d’un groupe… On en parle en jouant !

Représentation le 17/12 .

10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05

