Jeux et auberge espagnole à Vire-sur-Lot – Vire-sur-Lot, 24 mai 2025 14:30, Vire-sur-Lot.

Lot

Jeux et auberge espagnole à Vire-sur-Lot Salle des fêtes Vire-sur-Lot Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

L’Amicale des Loisirs Virois vous attend pour une après-midi remplie de bonne humeur. Venez en famille, entre amis, que vous soyez des enfants ou des adultes.

Des nouveautés vont compléter les jeux traditionnels, avec des puzzles pour reconstituer, par groupe 3 monuments de Vire, bien connus de tous !

Un animateur hors pair pour animer les parties de pétanque, Gilles Filhol ! Pensez à apporter vos boules.

Ceux qui ne pourront pas assister aux jeux, pourront bien sûr participer à l’auberge espagnole en amenant des plats sucrés et/ou salés.

Pensez à apporter vos verres, couverts, ainsi qu’une assiette creuse et une cuillère pour goûter le tourin de Denise. Régalade assurée !

Pour faciliter l’organisation, veuillez faire prévenir de votre participation, et de préciser à quels jeux vous voulez jouer. 5 .

Salle des fêtes

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie alv.vire.sur.lot@gmail.com

English :

L’Amicale des Loisirs Virois is looking forward to welcoming you for a fun-filled afternoon. Come with family and friends, children and adults alike.

The traditional games will be complemented by new features, such as puzzles for groups to reconstruct 3 well-known Vire monuments!

An unrivalled entertainer will be on hand to lead the pétanque games: Gilles Filhol! Don’t forget to bring your boules.

Those who can’t attend the games can of course take part in the « auberge espagnole » by bringing sweet and/or savoury dishes.

Don’t forget to bring your glasses, cutlery, a soup plate and a spoon to taste Denise’s tourin. A guaranteed feast!

German :

Die Amicale des Loisirs Virois erwartet Sie zu einem Nachmittag voller guter Laune. Kommen Sie mit der Familie oder mit Freunden, egal ob Sie Kinder oder Erwachsene sind.

Neuheiten werden die traditionellen Spiele ergänzen, mit Puzzles, bei denen Sie in Gruppen drei allseits bekannte Sehenswürdigkeiten von Vire zusammensetzen müssen!

Ein außergewöhnlicher Moderator wird die Boule-Partien leiten, Gilles Filhol! Denken Sie daran, Ihre Kugeln mitzubringen.

Diejenigen, die nicht an den Spielen teilnehmen können, haben natürlich die Möglichkeit, an der Auberge espagnole teilzunehmen, indem sie süße und/oder salzige Speisen mitbringen.

Denken Sie daran, Gläser, Besteck, einen tiefen Teller und einen Löffel mitzubringen, um Denises Turin zu probieren. Leckeres Essen garantiert!

Italiano :

L’Amicale des Loisirs Virois vi aspetta per un pomeriggio all’insegna del divertimento. Venite in famiglia o con gli amici, che siate bambini o adulti.

Ai giochi tradizionali se ne aggiungeranno di nuovi, con puzzle per gruppi per ricostruire 3 noti monumenti di Vire!

Gilles Filhol organizzerà le partite di petanque! Non dimenticate di portare le vostre bocce.

Se non potete partecipare ai giochi, potete naturalmente partecipare all’auberge espagnole portando piatti dolci e/o salati.

Non dimenticate di portare bicchieri, posate, un piatto fondo e un cucchiaio per provare il tourin di Denise. Una festa garantita!

Espanol :

La Amicale des Loisirs Virois le da la bienvenida para una tarde llena de diversión. Venga en familia o con amigos, ya sean niños o adultos.

Los juegos tradicionales se completarán con otros nuevos, como puzzles para reconstruir en grupo 3 monumentos conocidos de Vire

Gilles Filhol será el presentador de los juegos de petanca No olvide traer su petanca.

Si no puede asistir a los juegos, puede participar en la « auberge espagnole » trayendo platos dulces y/o salados.

No olvide traer vasos, cubiertos, un plato hondo y una cuchara para probar el tourin de Denise. ¡Un festín garantizado!

L’événement Jeux et auberge espagnole à Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot