Jeux et braderie Salle soccioculturelle Bellenaves vendredi 26 septembre 2025.
Salle soccioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26 20:00:00
2025-09-26
Jeux de société pour tous les âges, goûter, braderie.
Salle soccioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80
English :
Board games for all ages, snacks, jumble sale.
German :
Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen, Snacks, Ausverkauf.
Italiano :
Giochi da tavolo per tutte le età, tè pomeridiano, mercatino dell’usato.
Espanol :
Juegos de mesa para todas las edades, merienda, mercadillo.
