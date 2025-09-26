Jeux et braderie Salle soccioculturelle Bellenaves

Salle soccioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26

Jeux de société pour tous les âges, goûter, braderie.

Salle soccioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80

English :

Board games for all ages, snacks, jumble sale.

German :

Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen, Snacks, Ausverkauf.

Italiano :

Giochi da tavolo per tutte le età, tè pomeridiano, mercatino dell’usato.

Espanol :

Juegos de mesa para todas las edades, merienda, mercadillo.

L’événement Jeux et braderie Bellenaves a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Val de Sioule