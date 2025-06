Jeux et Bricol’ Saint-Dié-des-Vosges 25 juin 2025 16:00

Vosges

Jeux et Bricol' Place Ju;es Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 16:00:00
fin : 2025-08-08 18:30:00

fin : 2025-08-08 18:30:00

Date(s) :

2025-06-25

2025-07-11

2025-07-16

2025-07-18

2025-07-23

2025-07-25

2025-08-06

2025-08-08

2025-08-13

2025-08-22

2025-08-27

2025-08-29

Après-midi récréatif pétanque et jeux de société, bricolage…avec l’équipe de médiateurs de tranquillité publique (jardinage, peinture sur galets, coloriage, jeux en plein air…)

Boulodrome 25/06, 16/07, 29/08

Parc Ohl-des-Marais 11/07

SquareFoucharupt 18/07, 27/08

Place Allende 23/07, 06/08, 08/08, 13/08, 22/08

Terrain derrière le centre social Germaine-Tillion 25/07Tout public

0 .

Place Ju;es Ferry

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66

English :

Afternoon of pétanque and board games, arts and crafts…with the team of public tranquillity mediators (gardening, pebble painting, coloring, outdoor games…)

Boulodrome: 06/25, 07/16, 08/29

Parc Ohl-des-Marais: 11/07

SquareFoucharupt: 18/07, 27/08

Place Allende: 23/07, 06/08, 08/08, 13/08, 22/08

Land behind Germaine-Tillion social center: 25/07

German :

Freizeitnachmittag Petanque und Gesellschaftsspiele, Basteln…mit dem Team der Mediatoren für öffentliche Ruhe (Gartenarbeit, Malen auf Kieselsteinen, Ausmalen, Spiele im Freien…)

Boulodrome: 25/06, 16/07, 29/08

Park Ohl-des-Marais: 11/07

SquareFoucharupt: 18/07, 27/08

Allende-Platz: 23/07, 06/08, 08/08, 13/08, 22/08

Platz hinter dem Sozialzentrum Germaine-Tillion: 25/07

Italiano :

Pomeriggio di bocce e giochi da tavolo, arti e mestieri… con l’équipe di mediatori della tranquillità pubblica (giardinaggio, pittura su ciottoli, colorazione, giochi all’aperto…)

Boulodrome: 25/06, 16/07, 29/08

Parco Ohl-des-Marais: 11/07

Piazza Foucharupt: 18/07, 27/08

Piazza Allende: 23/07, 06/08, 08/08, 13/08, 22/08

Terreno dietro il centro sociale Germaine-Tillion: 25/07

Espanol :

Tarde de petanca y juegos de mesa, manualidades… con el equipo de mediadores de tranquilidad ciudadana (jardinería, pintura sobre guijarros, colorear, juegos al aire libre…)

Boulodrome: 25/06, 16/07, 29/08

Parque Ohl-des-Marais: 11/07

Plaza Foucharupt: 18/07, 27/08

Plaza Allende: 23/07, 06/08, 08/08, 13/08, 22/08

Terreno situado detrás del centro social Germaine-Tillion: 25/07

