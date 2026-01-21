Jeux et Contes L’après-midi des feux follets Nogent-le-Rotrou

Jeux et Contes L’après-midi des feux follets

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Jeux et Contes L’après-midi des Feux Follets.

Lors de ce partenariat entre la bibliothèque et la Ludo’Perche, les jeux à gagner dans le cadre des jeux des vitrines seront présentés. On vous attend nombreux !

Accès libre I Goûter offert aux familles

Manifestation organisée dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme.

Renseignement au 02 37 52 76 16 ou bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

Games and Stories L’après-midi des Feux Follets.

During this partnership between the library and Ludo’Perche, the games to be won as part of the window games will be presented. We look forward to seeing you there!

Free access I Snacks for families

