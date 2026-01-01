JEUX ET GALETTE Brenoux

JEUX ET GALETTE

Salle des fêtes de Langlade Brenoux Lozère

Début : 2026-01-31 14:00:00

2026-01-31

Le foyer rural de Langlade Brenoux vous donne rendez-vous samedi 31 janvier

14h ramène ton jeu et ta galette

16h vœux du foyer pour les adhérents et nouveaux habitants

Salle des fêtes de Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 00 19 foyer.rural.brenoux@gmail.com

English :

The Foyer Rural of Langlade Brenoux invites you to a meeting on Saturday, January 31:

2pm bring your game and your galette

4pm Greetings from the foyer for members and new residents

