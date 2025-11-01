Jeux et Gourmandises La Couvertoirade
Jeux et Gourmandises La Couvertoirade samedi 1 novembre 2025.
Jeux et Gourmandises
La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Pour cette nouvelle édition, Larzac Repère pose les valises de son café itinérant à la l’école de La Blaquèrerie (commune de la Couvertoirade) pour une après-midi et soirée JEUX & GOURMANDISES !
Au programme des jeux et des gourmandises !!!
concours de belote (selon le nombre et les souhaits des participants), parties de Loups-Garous de Thiercelieux, twister, scrabble, et bien d’autres jeux divers et variés à découvrir ou faire découvrir puisque vous pouvez apporter vos propres jeux !
Buvette, snack
Spécial Palloween
De 16h à 22h, à l’école de la Blaquèrerie .
La Blaquèrerie La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie larzac.repere@gmail.com
English :
For this year’s event, Larzac Repère will be setting up its travelling café at La Blaquèrerie school (in the commune of La Couvertoirade) for an afternoon and evening of GAMES & TASTE!
German :
Für diese neue Ausgabe stellt Larzac Repère die Koffer seines Wandercafés in der Schule von La Blaquèrerie (Gemeinde La Couvertoirade) für einen Nachmittag und Abend mit SPIELEN & GOURMANDISES ab!
Italiano :
Per l’evento di quest’anno, il Larzac Repère porta il suo caffè itinerante nella scuola La Blaquèrerie (nel comune di La Couvertoirade) per un pomeriggio e una serata all’insegna del gioco e del gusto!
Espanol :
Este año, Larzac Repère lleva su café ambulante a la escuela de La Blaquèrerie (municipio de La Couvertoirade) para pasar una tarde de JUEGOS Y SABORES
