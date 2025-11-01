Jeux et Gourmandises La Couvertoirade

Jeux et Gourmandises

La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Pour cette nouvelle édition, Larzac Repère pose les valises de son café itinérant à la l’école de La Blaquèrerie (commune de la Couvertoirade) pour une après-midi et soirée JEUX & GOURMANDISES !

Au programme des jeux et des gourmandises !!!

concours de belote (selon le nombre et les souhaits des participants), parties de Loups-Garous de Thiercelieux, twister, scrabble, et bien d’autres jeux divers et variés à découvrir ou faire découvrir puisque vous pouvez apporter vos propres jeux !

Buvette, snack

Spécial Palloween

De 16h à 22h, à l’école de la Blaquèrerie .

La Blaquèrerie La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie larzac.repere@gmail.com

English :

For this year’s event, Larzac Repère will be setting up its travelling café at La Blaquèrerie school (in the commune of La Couvertoirade) for an afternoon and evening of GAMES & TASTE!

German :

Für diese neue Ausgabe stellt Larzac Repère die Koffer seines Wandercafés in der Schule von La Blaquèrerie (Gemeinde La Couvertoirade) für einen Nachmittag und Abend mit SPIELEN & GOURMANDISES ab!

Italiano :

Per l’evento di quest’anno, il Larzac Repère porta il suo caffè itinerante nella scuola La Blaquèrerie (nel comune di La Couvertoirade) per un pomeriggio e una serata all’insegna del gioco e del gusto!

Espanol :

Este año, Larzac Repère lleva su café ambulante a la escuela de La Blaquèrerie (municipio de La Couvertoirade) para pasar una tarde de JUEGOS Y SABORES

