Jeux et Gourmandises La Couvertoirade
Jeux et Gourmandises La Couvertoirade samedi 14 février 2026.
Jeux et Gourmandises
La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Pour cette nouvelle édition, Larzac Repère pose les valises de son café itinérant à la l’école de La Blaquèrerie (commune de la Couvertoirade). Édition spéciale Saint-Valentin, pour les amoureux du jeu !
Cartes Concours de belote et de tarot avec les invités de Saint-Jean-du-Bruel
Partie(s) de Loup Garou de Thiercelieux (si suffisamment de volontaires)
Jeux à deux, jeux d’adresse, etc.
Snack & buvette du Repère snack sucré et salé, avec nos célèbres croques-repères !
Soyez dans le thème de la saint Valentin, lâchez-vous sur les tenues, coiffures, accessoires etc.
Et bien-sûr, comme à chaque fois, apportez vos propres jeux à faire découvrir !
De 17h à 22h, à l’école de la Blaquèrerie .
La Blaquèrerie La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie larzac.repere@gmail.com
English :
For this latest edition, Larzac Repère has set up its travelling café at La Blaquèrerie school (in the commune of La Couvertoirade). A special Valentine’s Day edition for game lovers!
