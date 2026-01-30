Jeux et Gourmandises La Couvertoirade

Jeux et Gourmandises

La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour cette nouvelle édition, Larzac Repère pose les valises de son café itinérant à la l’école de La Blaquèrerie (commune de la Couvertoirade). Édition spéciale Saint-Valentin, pour les amoureux du jeu !

Cartes Concours de belote et de tarot avec les invités de Saint-Jean-du-Bruel

Partie(s) de Loup Garou de Thiercelieux (si suffisamment de volontaires)

Jeux à deux, jeux d’adresse, etc.

Snack & buvette du Repère snack sucré et salé, avec nos célèbres croques-repères !

Soyez dans le thème de la saint Valentin, lâchez-vous sur les tenues, coiffures, accessoires etc.

Et bien-sûr, comme à chaque fois, apportez vos propres jeux à faire découvrir !

De 17h à 22h, à l’école de la Blaquèrerie .

La Blaquèrerie La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie larzac.repere@gmail.com

English :

For this latest edition, Larzac Repère has set up its travelling café at La Blaquèrerie school (in the commune of La Couvertoirade). A special Valentine’s Day edition for game lovers!

