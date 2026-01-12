Jeux et Jam au Café Descaratz Place Yves Balségur Monflanquin

Jeux et Jam au Café Descaratz

Place Yves Balségur Café Cuturel Descaratz Ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Soirée jeux de société et jam acoustique.

Apportez vos jeux, vos instruments de musique ou encore un petit plat.

Place Yves Balségur Café Cuturel Descaratz Ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Jeux et Jam au Café Descaratz

Board game night and acoustic jam.

Bring your own games, musical instruments or a small dish.

