Jeux et Jouer Thury-Harcourt-le-Hom
Jeux et Jouer Thury-Harcourt-le-Hom vendredi 3 avril 2026.
Jeux et Jouer
15 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03 21:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Le vendredi 3 Avril, le Local Jeunes organise des activités pour que les ados et les parents puissent se retrouver autour d’animations et de jeux.
Le jeu comme outil de cohésion et lien enfant-parents.
Le vendredi 3 Avril, le Local Jeunes organise des activités pour que les ados et les parents puissent se retrouver autour d’animations et de jeux.
Le jeu comme outil de cohésion et lien enfant-parents. .
15 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 7 76 58 57 98
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English : Jeux et Jouer
On Friday 3 April, Local Jeunes is organising activities for teenagers and parents to get together and play games.
Games as a tool for cohesion and bonding between children and parents.
L’événement Jeux et Jouer Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Suisse Normande
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