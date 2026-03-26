Jeux et Jouer

15 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le vendredi 3 Avril, le Local Jeunes organise des activités pour que les ados et les parents puissent se retrouver autour d’animations et de jeux.

Le jeu comme outil de cohésion et lien enfant-parents.

Le vendredi 3 Avril, le Local Jeunes organise des activités pour que les ados et les parents puissent se retrouver autour d’animations et de jeux.

Le jeu comme outil de cohésion et lien enfant-parents. .

15 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 7 76 58 57 98

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English : Jeux et Jouer

On Friday 3 April, Local Jeunes is organising activities for teenagers and parents to get together and play games.

Games as a tool for cohesion and bonding between children and parents.

L’événement Jeux et Jouer Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Suisse Normande