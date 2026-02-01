Jeux et jouets anciens La collection Fañch Péru

Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Les Amis des Arts, la Ludothèque du Trégor avec le soutien de Ti ar Vro Treger-Goueloù vous invitent à découvrir l’exposition jeux, joujous et jouets un objet, une histoire, une aventure

Depuis toujours, les êtres humains jouent. Du plus jeune enfant au plus vieil adulte, du bord d’un ruisseau aux rues d’un village, dans une cabane, sur un plateau ou autour d’un café le jeu est universel, intemporel, essentiel.

Cette exposition vous invite à voyager à travers l’histoire du jeu et du jouet. Vous y découvrirez comment les enfants d’hier et d’aujourd’hui jouent, ici et ailleurs. Du jouet d’argile de l’Antiquité aux jeux de société modernes, des billes dans la cour d’école aux cabanes dans les bois, chaque objet raconte un peu notre manière de vivre, d’imaginer, d’apprendre et de grandir.

Grâce à la collection de Fañch Péru (ancien maire de Confort, écrivain breton et collecteur) et au travail de valorisation réalisé par la Ludothèque du Trégor, prenez le temps de redécouvrir ces objets familiers ou oubliés, de vous souvenir de vos propres jeux d’enfance. L’histoire du jeu n’est pas finie elle continue chaque jour, dans chaque maison, dans chaque cour de récréation, dans chaque rire d’enfant. Alors jouez ! .

Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

