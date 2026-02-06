Jeux et jouets d’autrefois Espace de Croze Pertuis

Jeux et jouets d’autrefois

Exposition Jeux et Jouets d’autres fois Espace de Croze du 1er au 14 mars.

Entrée libre et gratuite de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour d’autres informations 04 90 79 56 37 .

Espace de Croze 6 Rue de Croze Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 56 37

English :

Exhibition Jeux et Jouets d’autres fois Espace de Croze from March 1st to 14th.

Free admission from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

L’événement Jeux et jouets d’autrefois Pertuis a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Pertuis