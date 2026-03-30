Jeux et lectures sur le thème de l’amitié et l’entraide Rue Albert Theulier Thiviers
Jeux et lectures sur le thème de l’amitié et l’entraide Rue Albert Theulier Thiviers mardi 7 avril 2026.
Jeux et lectures sur le thème de l’amitié et l’entraide
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Un temps de lecture sur le thème amitiés et entraide puis des jeux coopératifs .
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
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English : Jeux et lectures sur le thème de l’amitié et l’entraide
L’événement Jeux et lectures sur le thème de l’amitié et l’entraide Thiviers a été mis à jour le 2026-03-28 par Isle-Auvézère
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