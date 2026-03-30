Jeux et lectures sur le thème de l’amitié et l’entraide Rue Albert Theulier Thiviers

Jeux et lectures sur le thème de l’amitié et l’entraide

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Un temps de lecture sur le thème amitiés et entraide puis des jeux coopératifs .

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

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English : Jeux et lectures sur le thème de l’amitié et l’entraide

L’événement Jeux et lectures sur le thème de l’amitié et l’entraide Thiviers a été mis à jour le 2026-03-28 par Isle-Auvézère