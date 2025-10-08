Jeux et Petites Cuillères Saint-Affrique

Jeux et Petites Cuillères Saint-Affrique mercredi 8 octobre 2025.

Jeux et Petites Cuillères

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-08

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-10-08 2025-11-05

Partagez un moment complice avec votre enfant à la Médiathèque rires, découvertes et jeux pour grandir ensemble !

Le Quai vous propose un moment ludique à la Médiathèque intercommunale du Saint-Affricain pour les enfants de 1 à 6 ans. Jeux et petites cuillères, c’est un espace pour éveiller les sens des tout-petits et partager un temps convivial entre enfants, parents et grands-parents.

A 10h, Caroline Lucienne animera un temps d’échange entre parents autour de l’alimentation. .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Share a moment of complicity with your child at the Médiathèque: laughter, discoveries and games to help them grow up together!

German :

Teilen Sie einen komplizenhaften Moment mit Ihrem Kind in der Mediathek: Lachen, Entdeckungen und Spiele, um gemeinsam zu wachsen!

Italiano :

Condividete un momento di complicità con il vostro bambino alla Médiathèque: risate, scoperte e giochi per crescere insieme!

Espanol :

Comparta un momento de complicidad con su hijo en la Médiathèque: ¡risas, descubrimientos y juegos para que crezcan juntos!

L’événement Jeux et Petites Cuillères Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)