Jeux et projets futurs Activités 12-17 ans Saint-Michel-en-Brenne
Jeux et projets futurs Activités 12-17 ans
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 8 – 8 – 9 EUR
Tarif enfant
Début : Vendredi 2026-02-20 09:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-20
Animation proposée par la Communauté de communes Coeur de Brenne pour les jeunes de 12 à 17 ans.Familles
Les 12-17 ans sont invités à découvrir diverses activités encadrés par les professionnels. Matinée jeux de plateaux, jeux vidéo, jeu de rôle, il y en aura pour tous les gouts. Après midi projets sortie, surf, contes,espace game, survie, cinéma… Comment imagine-tu la suite ? 8 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 43 83 44 ados@coeurdebrenne.fr
English :
An event organized by the Communauté de communes Coeur de Brenne for young people aged 12 to 17.
