Jeux et rencontres (0-6 ans) avec l’association Atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-18 2026-03-25
Jeux et rencontres (0-6 ans) proposés par l’association Atelier des Loutres à la Salle Rosa Bonheur, de 9h à 11h.
Moment de partages entre les enfants et leurs parents/grands-parents
Adhérent 1€/enfant-Non adhérent 3€ enfant
06 34 46 84 33
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
English : Jeux et rencontres (0-6 ans) avec l’association Atelier des Loutres
Games and encounters (0-6 years) organized by the Atelier des Loutres association at the Salle Rosa Bonheur, from 9am to 11am.
An opportunity for children to share with their parents/grandparents
Member 1?/child Non-member 3? child
06 34 46 84 33
