Jeux et rencontres (0-6 ans) avec l’association Atelier des Loutres

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-25

2026-03-04 2026-03-18 2026-03-25

Jeux et rencontres (0-6 ans) proposés par l’association Atelier des Loutres à la Salle Rosa Bonheur, de 9h à 11h.

Moment de partages entre les enfants et leurs parents/grands-parents

Adhérent 1€/enfant-Non adhérent 3€ enfant

06 34 46 84 33

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

English : Jeux et rencontres (0-6 ans) avec l’association Atelier des Loutres

Games and encounters (0-6 years) organized by the Atelier des Loutres association at the Salle Rosa Bonheur, from 9am to 11am.

An opportunity for children to share with their parents/grandparents

Member 1?/child Non-member 3? child

06 34 46 84 33

