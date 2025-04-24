Jeux et rétrogaming ados Kaysersberg Vignoble
Jeux et rétrogaming ados Kaysersberg Vignoble mercredi 5 novembre 2025.
Jeux et rétrogaming ados
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-05 17:00:00
fin : 2025-12-18 18:30:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-20 2025-12-18
Venez vous amuser pendant 1 heure et demi avec, des jeux de société, des consoles et jeux vidéos vintage. Pour les ados à partir de 10 ans.
Un rendez-vous pour les ados avec au programme des jeux de société, des jeux vidéo sur tablette et du retrogaming, selon l’envie.
Possible dès 9 ans.
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com
English :
Come and have fun for an hour and a half with board games, vintage consoles and video games. For teens aged 10 and over.
German :
Komm und amüsiere dich 1,5 Stunden lang mit Gesellschaftsspielen, Vintage-Konsolen und Videospielen. Für Teenager ab 10 Jahren.
Italiano :
Venite a divertirvi per un’ora e mezza con giochi da tavolo, console vintage e videogiochi. Per adolescenti dai 10 anni in su.
Espanol :
Ven a divertirte durante hora y media con juegos de mesa, consolas antiguas y videojuegos. Para adolescentes a partir de 10 años.
L’événement Jeux et rétrogaming ados Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg