Jeux et rétrogaming ados Kaysersberg Vignoble

Jeux et rétrogaming ados

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-05 17:00:00

fin : 2025-12-18 18:30:00

2025-11-05 2025-11-20 2025-12-18

Venez vous amuser pendant 1 heure et demi avec, des jeux de société, des consoles et jeux vidéos vintage. Pour les ados à partir de 10 ans.

Un rendez-vous pour les ados avec au programme des jeux de société, des jeux vidéo sur tablette et du retrogaming, selon l’envie.

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

English :

Come and have fun for an hour and a half with board games, vintage consoles and video games. For teens aged 10 and over.

German :

Komm und amüsiere dich 1,5 Stunden lang mit Gesellschaftsspielen, Vintage-Konsolen und Videospielen. Für Teenager ab 10 Jahren.

Italiano :

Venite a divertirvi per un’ora e mezza con giochi da tavolo, console vintage e videogiochi. Per adolescenti dai 10 anni in su.

Espanol :

Ven a divertirte durante hora y media con juegos de mesa, consolas antiguas y videojuegos. Para adolescentes a partir de 10 años.

