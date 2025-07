Jeux exterieurs pour tous ! Léré

Jeux exterieurs pour tous ! Léré lundi 14 juillet 2025.

Jeux exterieurs pour tous !

Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 15:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Venez partager un moment de proximité et de rigolade

Découvrez les jeux d’extérieur

Molkku

Kubb

Grands Jeux

(Gouter offert sur réservation)

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 60 01

English :

Come and share a moment of closeness and fun

Discover outdoor games

Molkku

Kubb

Great Games

(Snacks available on reservation)

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Nähe und des Spaßes

Entdecken Sie die Spiele für draußen

Molkku

Kubb

Große Spiele

(Auf Vorbestellung wird ein Gouter angeboten)

Italiano :

Venite a condividere un momento di vicinanza e divertimento

Scopri i giochi all’aperto

Molkku

Kubb

Grandi giochi

(Merenda disponibile su prenotazione)

Espanol :

Ven a compartir un momento de cercanía y diversión

Descubre los juegos al aire libre

Molkku

Kubb

Grandes juegos

(Merienda disponible previa reserva)

