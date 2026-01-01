Jeux faites vos jeux ! Sélestat
Jeux faites vos jeux ! Sélestat mardi 13 janvier 2026.
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-01-13 19:00:00
fin : 2026-01-13 21:00:00
Venez partager un moment de convivialité autour des jeux de société. Tout public. .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
Come and share a moment of conviviality around board games. Open to all
