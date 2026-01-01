Jeux faites vos jeux !

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-13 19:00:00

fin : 2026-01-13 21:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Venez partager un moment de convivialité autour des jeux de société. Tout public

Venez partager un moment de convivialité autour des jeux de société. Tout public. .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a moment of conviviality around board games. Open to all

L’événement Jeux faites vos jeux ! Sélestat a été mis à jour le 2025-12-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme