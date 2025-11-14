JEUX, Festival dont vous êtes le héros ! Médiathèque François-Mitterrand Argentan
JEUX, Festival dont vous êtes le héros !
Médiathèque François-Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-15
2025-11-14
GAME ZONE
Vendredi 14 novembre de 14h à 18h
pour les 11/18 ans
MISSION JEU
Vendredi 14 novembre de 20h à 23h
Tout public à partir de 10 ans
L’AVENTURE DONT TU ES LE HEROS
Samedi 15 novembre de 13h à 18h
pour tous de 3 à 103 ans
Tous les irréductibles ou férus de jeux sont bienvenus pour élaborer, participer et partager leurs envies, leurs coups de cœur ou animer des temps de jeux !
Enfile ta cape, ton serre-tête licorne ou ton sabre Star Wars petits et grands héros, on vous attend pour fêter le JEU ! .
Médiathèque François-Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr
