JEUX, Festival dont vous êtes le héros ! Médiathèque François-Mitterrand Argentan

JEUX, Festival dont vous êtes le héros !

Médiathèque François-Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

GAME ZONE

Vendredi 14 novembre de 14h à 18h

pour les 11/18 ans

MISSION JEU

Vendredi 14 novembre de 20h à 23h

Tout public à partir de 10 ans

L’AVENTURE DONT TU ES LE HEROS

Samedi 15 novembre de 13h à 18h

pour tous de 3 à 103 ans

Tous les irréductibles ou férus de jeux sont bienvenus pour élaborer, participer et partager leurs envies, leurs coups de cœur ou animer des temps de jeux !

Enfile ta cape, ton serre-tête licorne ou ton sabre Star Wars petits et grands héros, on vous attend pour fêter le JEU ! .

Médiathèque François-Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

