Jeux frissons spécial Halloween Lignières samedi 25 octobre 2025.
34 Grande Rue Lignières Cher
Venez frissonner en famille au bar à jeux L’Orchidée de Lignières . Les animations sont gratuites avec une réservation conseillée.
Bar à jeux, L’Orchidée de Lignières vous a concocté des animations Halloween dès 14h30 avec Louloup-garous à partir de 8 ans, en famille. Dès 18h, place aux séances adultes Loups-garous pour plus de frissons. Le Dimanche, place aux Jeux Zombicides à partir de 14 ans… .
34 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 49 88 93
English :
Come and thrill your family at the Orchidée de Lignières games bar. Activities are free, but reservations are recommended.
German :
Lassen Sie sich mit der ganzen Familie in der Spielbar L’Orchidée de Lignières erschauern. Die Animationen sind kostenlos, eine Reservierung wird empfohlen.
Italiano :
Venite a divertirvi con tutta la famiglia al bar-giochi Orchidée de Lignières . Le attività sono gratuite, ma si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Venga a divertirse con toda la familia al bar de juegos Orchidée de Lignières . Las actividades son gratuitas, pero se recomienda reservar.
