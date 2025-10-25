Jeux frissons spécial Halloween Lignières

Jeux frissons spécial Halloween Lignières samedi 25 octobre 2025.

Jeux frissons spécial Halloween

34 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-25

Venez frissonner en famille au bar à jeux L’Orchidée de Lignières . Les animations sont gratuites avec une réservation conseillée.

Bar à jeux, L’Orchidée de Lignières vous a concocté des animations Halloween dès 14h30 avec Louloup-garous à partir de 8 ans, en famille. Dès 18h, place aux séances adultes Loups-garous pour plus de frissons. Le Dimanche, place aux Jeux Zombicides à partir de 14 ans… .

34 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 49 88 93

English :

Come and thrill your family at the Orchidée de Lignières games bar. Activities are free, but reservations are recommended.

German :

Lassen Sie sich mit der ganzen Familie in der Spielbar L’Orchidée de Lignières erschauern. Die Animationen sind kostenlos, eine Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Venite a divertirvi con tutta la famiglia al bar-giochi Orchidée de Lignières . Le attività sono gratuite, ma si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Venga a divertirse con toda la familia al bar de juegos Orchidée de Lignières . Las actividades son gratuitas, pero se recomienda reservar.

L’événement Jeux frissons spécial Halloween Lignières a été mis à jour le 2025-10-20 par OT LIGNIERES