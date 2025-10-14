Jeux géants Colombelles

Jeux géants Colombelles mardi 14 octobre 2025.

Jeux géants

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-14

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-14

Pendant les vacances, la médiathèque vous propose plusieurs jeux géants à découvrir en famille ou entre amis Katamino géant, dominos en bois, Dobble XXL… il y en aura pour tous les goûts !

Tout public

Pendant les vacances, la médiathèque vous propose plusieurs jeux géants à découvrir en famille ou entre amis Katamino géant, dominos en bois, Dobble XXL… il y en aura pour tous les goûts !

Tout public .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Jeux géants

During the vacations, the multimedia library is offering several giant games for you to discover with your family or friends: giant Katamino, wooden dominoes, XXL Dobble? there’s something for everyone!

Open to all

German : Jeux géants

Während der Ferien bietet Ihnen die Mediathek mehrere Riesenspiele, die Sie mit der Familie oder mit Freunden entdecken können: Riesenkatamino, Holzdomino, Dobble XXL… für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Für alle Altersgruppen

Italiano :

Durante le vacanze, la biblioteca multimediale propone a voi, alla vostra famiglia e ai vostri amici una serie di giochi giganti da scoprire: Katamino gigante, domino di legno, Dobble XXL? Ce n’è per tutti i gusti!

Per tutte le età

Espanol :

Durante las vacaciones, la mediateca le propone varios juegos gigantes para que usted, su familia y sus amigos los descubran: Katamino gigante, dominó de madera, Dobble XXL… ¡hay para todos los gustos!

Para todas las edades

L’événement Jeux géants Colombelles a été mis à jour le 2025-09-10 par Calvados Attractivité