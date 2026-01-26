Jeux géants en bois rendez-vous place de la grenouillère Bagnères-de-Bigorre
Jeux géants en bois
rendez-vous place de la grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Gratuit
Gratuit
2026-02-23 15:00:00
fin : 2026-02-23
2026-02-23
LA MONGIE
Jeux Géants en bois coopératifs…
Venez vous amuser en famille !
– Gratuit, ouvert à tous
– Sous la responsabilité des parents
– Par mauvais temps, repli à la salle des horizons .
rendez-vous place de la grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
English :
THE MONGY
Giant cooperative wooden games…
Fun for all the family!
