Jeux géants en bois Médiathèque Le Pressoir De Bretteville Du Grand Caux Bretteville du Grand Caux

Jeux géants en bois Médiathèque Le Pressoir De Bretteville Du Grand Caux Bretteville du Grand Caux vendredi 3 octobre 2025.

Jeux géants en bois 3 et 4 octobre Médiathèque Le Pressoir De Bretteville Du Grand Caux Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez jouer avec de grands jeux en bois à la médiathèque !

Billard hollandais, japonais ou encore mikado géant et croquet, vous trouverez bien de quoi vous amuser entre amis ou en famille parmi les 9 jeux mis à disposition pour l’occasion !

Médiathèque Le Pressoir De Bretteville Du Grand Caux 60 route de Goderville 76110 Bretteville-du-Grand-Caux Bretteville du Grand Caux 76110 Seine-Maritime Normandie 0227304969 http://mediatheque-bretteville.e-monsite.com/

Venez jouer avec de grands jeux en bois à la médiathèque !

Médiathèque Le Pressoir