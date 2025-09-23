Jeux géants en bois par Bête à Bois Médiathèque Arinthod
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Gratuit
Début : 2025-09-23
fin : 2025-10-03
2025-09-23
Animation de jeux géants en bois par Bête à Bois du 23 septembre au 3 octobre à la médiathèque d’Arinthod.
Pour tous Gratuit
Proposés par Bruno Thomas, ébéniste et créateur de jeux en bois coopératifs. .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61
