Jeux géants en bois par Bête à Bois Médiathèque Arinthod

Jeux géants en bois par Bête à Bois Médiathèque Arinthod mardi 23 septembre 2025.

Jeux géants en bois par Bête à Bois

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-09-23

Animation de jeux géants en bois par Bête à Bois du 23 septembre au 3 octobre à la médiathèque d’Arinthod.

Pour tous Gratuit

Proposés par Bruno Thomas, ébéniste et créateur de jeux en bois coopératifs. .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61

English : Jeux géants en bois par Bête à Bois

German : Jeux géants en bois par Bête à Bois

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeux géants en bois par Bête à Bois Arinthod a été mis à jour le 2025-09-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE