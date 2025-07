Jeux géants en famille Rdv. devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre

Jeux géants en famille Rdv. devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre mercredi 23 juillet 2025.

Jeux géants en famille

Rdv. devant l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Jeux Géants Puissance 4 / Morpions…

Venez vous amuser en famille !

– Gratuit, ouvert à tous

– Sous la responsabilité des parents

Rdv. devant l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

Giant games Power 4 / Crabbers…

Bring the whole family!

– Free, open to all

– Under parents’ responsibility

German :

Riesenspiele Puissance 4 / Tic Tac Toe…

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie!

– Kostenlos, für alle zugänglich

– Unter der Verantwortung der Eltern

Italiano :

Giochi di potere gigante 4 / Tic-tac-toe…

Venite a divertirvi in famiglia!

– Gratuito, aperto a tutti

– Sotto la responsabilità dei genitori

Espanol :

Power 4 gigante / Juegos de tres en raya…

¡Ven y diviértete en familia!

– Gratis, abierto a todos

– Bajo la responsabilidad de los padres

L’événement Jeux géants en famille Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-07-04 par Pôle du Tourmalet |CDT65