Jeux géants Médiathèque de Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher

Jeux géants Médiathèque de Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher samedi 4 octobre 2025.

Jeux géants Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Gonfreville l’Orcher Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez vous amuser avec les jeux de société Colt Express et La Planche des Pirates… en format XXL !

Participez à des parties grandeur nature, défiez vos amis ou votre famille et plongez au cœur de l’action dans une ambiance ludique et spectaculaire. Rires et aventures garantis pour petits et grands !

Médiathèque de Gonfreville l’Orcher rue pierre glénisson, 76700 Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie 0235131667 https://mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr/ https://www.facebook.com/ecpcvgo Et si vous veniez passer un moment, seul ou en famille, autour d’un jeu, une lecture, une animation ? L’équipe de la médiathèque vous accueille dans la bonne humeur et se tient à disposition pour vous conseiller.

Livres, films, jeux , séries, musique, magazines : il y a forcément quelque chose pour vous !

Un programme d’animations riche et varié en direction des tout-petits, des jeunes, de la famille, des adultes vous est proposé chaque trimestre : ateliers, contes, soirées à thème, mini concerts, causeries thématiques, diffusions de films… L’entrée de la médiathèque se situe sur l’esplanade de la Pointe de Caux. Un parking gratuit est à disposition à l’arrière de la médiathèque (rue Pierre Glénisson). La structure est aussi desservie par les lignes de bus C2, 10 et 17 (arrêt Pl. Colombier).

Venez vous amuser avec les jeux de société Colt Express et La Planche des Pirates… en format XXL !

© Ludonaute