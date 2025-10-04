Jeux géants Médiathèque Intercommunale De Mérindol Mérindol

Jeux géants Médiathèque Intercommunale De Mérindol Mérindol samedi 4 octobre 2025.

Jeux géants Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Intercommunale De Mérindol Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Les « Biblis en folie » reviennent le 4 et 5 octobre pour une deuxième édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques.

Pour fêter cette belle initiative, les médiathèques du réseau LMV vous ont concocté un programme spécial pour petits et grands !

Médiathèque Intercommunale De Mérindol Rue des Ecoles 84360 Mérindol Mérindol 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490728376 http://www.mediathequeslmv.fr

Les « Biblis en folie » reviennent le 4 et 5 octobre pour une deuxième édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques.

Ministère de la culture