Jeux Géants Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Jeux Géants

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-10-21

La médiathèque se transforme en terrain de jeu grandeur nature. Venez jouer avec nous !
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08  mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

English :

The media library is transformed into a life-size playground. Come and play with us!

German :

Die Mediathek verwandelt sich in einen lebensgroßen Spielplatz. Spielen Sie mit!

Italiano :

La biblioteca multimediale si trasforma in un parco giochi a grandezza naturale. Venite a giocare con noi!

Espanol :

La biblioteca multimedia se transforma en un parque infantil a tamaño real. ¡Ven a jugar con nosotros!

