Jeux Géants Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence
Jeux Géants Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence mardi 21 octobre 2025.
Jeux Géants
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-21
fin : 2025-12-13
2025-10-21
La médiathèque se transforme en terrain de jeu grandeur nature. Venez jouer avec nous !
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
English :
The media library is transformed into a life-size playground. Come and play with us!
German :
Die Mediathek verwandelt sich in einen lebensgroßen Spielplatz. Spielen Sie mit!
Italiano :
La biblioteca multimediale si trasforma in un parco giochi a grandezza naturale. Venite a giocare con noi!
Espanol :
La biblioteca multimedia se transforma en un parque infantil a tamaño real. ¡Ven a jugar con nosotros!
