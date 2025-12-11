Jeux gonflables et jeux vidéos pour Noël Pontorson

Jeux gonflables et jeux vidéos pour Noël

Comme chaque année, la commune nouvelle de Pontorson organise des jeux gratuits pour les vacances de Noël (complexe sportif et jeux vidéos sur le Totem de la place de l’Hôtel-de-Ville) !

Le vendredi 26 décembre 2025 de 10h à 19h.

Le samedi 27 décembre 2025 de 10h à 22h.

Le dimanche 28 décembre 2025 de 10h à 19h.

Au complexe sportif de Pontorson (rue de Rennes).

Jeux vidéos sur le Totem interactif sur la place de l’Hôtel-de-Ville !

Restauration sur place .

26 Rue de Rennes Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 00 18 communication@pontorson.eu

