Jeux Gonflables Rue Jules Ferry Saint-Marcel 14 juillet 2025 13:00

Eure

Jeux Gonflables Rue Jules Ferry Espace Tournesol Saint-Marcel Eure

Début : 2025-07-14 13:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

Venez profiter d’un moment ludique et convivial à Saint-Marcel avec des jeux gonflables accessibles à tous ! Structures colorées, parcours amusants et toboggans gonflables feront le bonheur des petits comme des grands. L’occasion idéale de passer un bon moment en famille ou entre amis.

Les enfants doivent être accompagnés et restent sous la responsabilité des parents pendant toute la durée de l’activité.

En cas de mauvais temps, l’événement pourra être annulé pour des raisons de sécurité.

Rue Jules Ferry Espace Tournesol

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50

English : Jeux Gonflables

Come and enjoy a fun-filled day in Saint-Marcel with inflatable games accessible to all! Colorful structures, fun courses and inflatable slides will delight young and old alike. It’s the perfect opportunity to spend some quality time with family and friends.

Children must be accompanied and remain the responsibility of their parents for the duration of the activity.

In the event of bad weather, the event may be cancelled for safety reasons.

German :

Genießen Sie einen spielerischen und geselligen Moment in Saint-Marcel mit aufblasbaren Spielen, die für alle zugänglich sind! Bunte Strukturen, lustige Parcours und aufblasbare Rutschen werden Groß und Klein begeistern. Die ideale Gelegenheit, um mit der Familie oder mit Freunden eine schöne Zeit zu verbringen.

Kinder müssen begleitet werden und bleiben während der gesamten Dauer der Aktivität unter der Verantwortung der Eltern.

Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata all’insegna del divertimento a Saint-Marcel con giochi gonfiabili per tutti! Strutture colorate, percorsi divertenti e scivoli gonfiabili faranno la gioia di grandi e piccini. È il modo perfetto per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici.

I bambini devono essere accompagnati e restano sotto la responsabilità dei genitori per tutta la durata dell’attività.

In caso di maltempo, l’evento potrebbe essere annullato per motivi di sicurezza.

Espanol :

Venga a pasar un día de diversión en Saint-Marcel con juegos hinchables para todos los gustos Estructuras de colores, recorridos lúdicos y toboganes hinchables harán las delicias de grandes y pequeños. Es la manera perfecta de pasar un rato agradable con la familia y los amigos.

Los niños deberán ir acompañados y serán responsabilidad de sus padres durante toda la actividad.

En caso de mal tiempo, la actividad podrá cancelarse por motivos de seguridad.

L’événement Jeux Gonflables Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération