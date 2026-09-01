JEUX & GUINGUETTE Saint-Paul-sur-Save
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Paul-sur-Save
Informations pratiques
Saint-Paul-sur-Save
JEUX & GUINGUETTE
CITY PARK Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À vos agendas !
Le comité des fêtes de Saint-Paul sur Save vous invite à un moment de jeux et de convivialité en musique !
Plusieurs jeux pour tous les âges seront mis à disposition, ou prêtés (pièce d’identité à déposer en caution), et vous retrouverez aussi un espace buvette : crêpes et gaufres, boissons fraiches ou chaudes, bonne humeur et grands sourires, comme toujours !
En fin d’après-midi, en préambule du concert de Mathieu Aumethi, un karaoké et un blind test seront proposés.
Vous pourrez vous restaurer le soir aux deux food-truck, l’un indien l’autre sri-lankais.
Nous vous attendons très nombreux pour partager de beaux moments ! 0 .
CITY PARK Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 cdf.stpaulsursave@gmail.com
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English :
Mark your calendars!
The Saint-Paul-sur-Save Festival Committee invites you to an afternoon of games, fun, and music!
L’événement JEUX & GUINGUETTE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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