Informations pratiques

Saint-Paul-sur-Save

JEUX & GUINGUETTE

CITY PARK Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À vos agendas !

Le comité des fêtes de Saint-Paul sur Save vous invite à un moment de jeux et de convivialité en musique !

Plusieurs jeux pour tous les âges seront mis à disposition, ou prêtés (pièce d’identité à déposer en caution), et vous retrouverez aussi un espace buvette : crêpes et gaufres, boissons fraiches ou chaudes, bonne humeur et grands sourires, comme toujours !

En fin d’après-midi, en préambule du concert de Mathieu Aumethi, un karaoké et un blind test seront proposés.

Vous pourrez vous restaurer le soir aux deux food-truck, l’un indien l’autre sri-lankais.

Nous vous attendons très nombreux pour partager de beaux moments ! 0 .

CITY PARK Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 cdf.stpaulsursave@gmail.com

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English :

Mark your calendars!

The Saint-Paul-sur-Save Festival Committee invites you to an afternoon of games, fun, and music!

L’événement JEUX & GUINGUETTE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE