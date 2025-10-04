Jeux inclusifs Médiathèque Louis Miraillet Valserhône

Jeux inclusifs Médiathèque Louis Miraillet Valserhône samedi 4 octobre 2025.

Jeux inclusifs Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Louis Miraillet Ain

Gratuit – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Une sélection de jeux de société accessibles afin que grands et petits puissent jouer, quel que soient leurs envies et leurs besoins.

Des jeux qui conviendront également aux personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif, cognitif, mental ou psychique !

En lien avec notre nouvelle offre de services : « Bibliothèque inclusive ».

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450566089 https://mediavals.valserhone.fr

Une sélection de jeux de société accessibles afin que grands et petits puissent jouer, quel que soient leurs envies et leurs besoins.

Bibliothèque Départementale de l’Ain