Jeux inter-générationnels Le Monastier-sur-Gazeille mercredi 29 octobre 2025.
Ehpad les Terrasses de la Gazeilles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Gratuit et ouvert à tous
Organisé par le CCAS, avec le centre de loisirs L’île o jeux.
Ehpad les Terrasses de la Gazeilles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 81 83
English :
Intergenerational games
Free and open to all
Organized by the CCAS, with the L’île o jeux leisure center.
German :
Spiele zwischen den Generationen
Kostenlos und offen für alle
Organisiert vom CCAS, mit dem Freizeitzentrum L’île o jeux.
Italiano :
Giochi intergenerazionali
Gratuiti e aperti a tutti
Organizzato dal CCAS, con il centro ricreativo L’île o jeux.
Espanol :
Juegos intergeneracionales
Gratuitos y abiertos a todos
Organizado por la CCAS, con el centro de ocio L’île o jeux.
