Jeux inter-générationnels Le Monastier-sur-Gazeille

Jeux inter-générationnels Le Monastier-sur-Gazeille mercredi 29 octobre 2025.

Jeux inter-générationnels

Ehpad les Terrasses de la Gazeilles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Jeux inter-générationnels

Gratuit et ouvert à tous

Organisé par le CCAS, avec le centre de loisirs L’île o jeux.

.

Ehpad les Terrasses de la Gazeilles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 81 83

English :

Intergenerational games

Free and open to all

Organized by the CCAS, with the L’île o jeux leisure center.

German :

Spiele zwischen den Generationen

Kostenlos und offen für alle

Organisiert vom CCAS, mit dem Freizeitzentrum L’île o jeux.

Italiano :

Giochi intergenerazionali

Gratuiti e aperti a tutti

Organizzato dal CCAS, con il centro ricreativo L’île o jeux.

Espanol :

Juegos intergeneracionales

Gratuitos y abiertos a todos

Organizado por la CCAS, con el centro de ocio L’île o jeux.

L’événement Jeux inter-générationnels Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal