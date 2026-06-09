Auxon

Jeux inter-villages

Auxon Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 août AUXON Jeux inter-villages. De 6h à 23h.

Jeux inter-villages, vide-greniers, feu d’artifice et animations

Contacts +33 (0)6 73 27 05 40 davybavoil@gmail.com .

Auxon 10130 Aube Grand Est +33 6 73 27 05 40 davybavoil@gmail.com

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English :

L’événement Jeux inter-villages Auxon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance