Jeux inter-villages Auxon
Jeux inter-villages Auxon samedi 15 août 2026.
Auxon
Jeux inter-villages
Auxon Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Samedi 15 août AUXON Jeux inter-villages. De 6h à 23h.
Jeux inter-villages, vide-greniers, feu d’artifice et animations
Contacts +33 (0)6 73 27 05 40 davybavoil@gmail.com .
Auxon 10130 Aube Grand Est +33 6 73 27 05 40 davybavoil@gmail.com
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English :
L’événement Jeux inter-villages Auxon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance