Jeux inter villages Mairie de Corme-Royal Corme-Royal

Informations pratiques

Corme-Royal

Jeux inter villages

Mairie de Corme-Royal 19 rue du Stade Corme-Royal Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez participer aux Jeux Inter Villages à Corme-Royal le dimanche 12 juillet 2026.

Au programme jeux gonflables, buvette, snack, food trucks, bal et feux d’artifices. Possibilité de réserver une formule Paëlla ou un dîner complet.

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Mairie de Corme-Royal 19 rue du Stade Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 90 90 contact.mairie@corme-royal.fr

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English :

Come join the Corme-Royal Inter-Village Games on Sunday, July 12, 2026.

The program includes: inflatable games, a refreshment stand, snacks, food trucks, a dance, and fireworks. You can reserve a Paella package or a full dinner.

L’événement Jeux inter villages Corme-Royal a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge