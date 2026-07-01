AGENDA · Housseras
Jeux inter-villages, Housseras, Housseras
dimanche 12 juillet 2026 · Housseras
Informations pratiques
Jeux inter-villages Dimanche 12 juillet, 10h00 Housseras Vosges
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00
1 équipe par village, buvette et restauration sur place.
épreuves et animations : tir à la corde, course en sac, relais à l’aveugle…
Inscription en mairie avant le 31 mai !
Début des jeux le dimanche 12 juillet à partir de 10h à Housseras.
Repas champêtre à partir de 19h suivi d’un concert de Bacplus Zinc.
Housseras Housseras Housseras 88700 Vosges Grand Est
Défis sportifs en équipe !
Fraternelle