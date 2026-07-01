Jeux inter-villages, Housseras, Housseras

Informations pratiques

Jeux inter-villages Dimanche 12 juillet, 10h00 Housseras Vosges

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00

1 équipe par village, buvette et restauration sur place.

épreuves et animations : tir à la corde, course en sac, relais à l’aveugle…

Inscription en mairie avant le 31 mai !

Début des jeux le dimanche 12 juillet à partir de 10h à Housseras.

Repas champêtre à partir de 19h suivi d’un concert de Bacplus Zinc.

Housseras Housseras Housseras 88700 Vosges Grand Est

Défis sportifs en équipe !

Fraternelle