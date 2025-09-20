Jeux Interdits Jardin Debrousse Paris

Jeux Interdits Jardin Debrousse Paris samedi 20 septembre 2025.

Super!, Playground Love et Le Motel présentent :

JEUX INTERDITS #2

La deuxième édition de JEUX INTERDITS s’annonce pour un nouveau week-end musical festif, gratuit et en open air, dans les jardins du Pavillon de l’Ermitage, les 20 et 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Rendez-vous au Jardin Debrousse, autour du Pavillon de l’Ermitage, Paris 20ᵉ, pour deux après-midis de concerts et de DJ sets en plein air et au vert, entre pop sensible, folk solaire, chansons rêveuses et sélections groovy aux accents indie.

Samedi 20 septembre

15h30 > 19h30 | Entrée libre

Avec Poppy Fusée (live), Roma Luca (live) et The Rodeo (DJ set)

Dimanche 21 septembre

15h30 > 19h30 | Entrée libre

Avec Biche (live), LaFrange (live), et Halo Maud (DJ set)

Un grand merci à la Mairie du 20ᵉ arrondissement et au Bureau Musique de la Mairie de Paris pour l’initiative de cette belle fête de rentrée musicale, au vert et à ciel ouvert, au Jardin de l’Hospice Debrousse !

——————————

Sam 20 & Dim 21 septembre 2025

15h30 à 19h30

Jardin Debrousse

148 Rue de Bagnolet, 75020 Paris

ENTRÉE LIBRE

dans la limite des places disponibles.

Deux après-midis de concerts et de DJ sets en plein air et au vert, entre pop sensible, folk solaire, chansons rêveuses et sélections groovy aux accents indie, le tout dans les jardins du Pavillon de l’Ermitage.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 15h30 à 19h30

gratuit

ENTRÉE LIBRE dans la limite de la jauge légale du Jardin Debrousse.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T18:30:00+02:00

fin : 2025-09-21T22:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T15:30:00+02:00_2025-09-20T19:30:00+02:00;2025-09-21T15:30:00+02:00_2025-09-21T19:30:00+02:00

Jardin Debrousse 148 rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.facebook.com/events/752485814371868 https://www.facebook.com/supermonamour https://www.facebook.com/supermonamour