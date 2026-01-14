Jeux intergénérationnels Salle des fêtes Erquy
Jeux intergénérationnels Salle des fêtes Erquy dimanche 8 février 2026.
Jeux intergénérationnels
Salle des fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 17:30:00
2026-02-08
L’idée est de faire se côtoyer tous les âges dans une ambiance conviviale autour des jeux.
Un concours de puzzle sera aussi organisé pour l’occasion. .
