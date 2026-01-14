Jeux intergénérationnels Salle des fêtes Erquy

Jeux intergénérationnels

Salle des fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

L’idée est de faire se côtoyer tous les âges dans une ambiance conviviale autour des jeux.

Un concours de puzzle sera aussi organisé pour l’occasion. .

Salle des fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeux intergénérationnels Erquy a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor