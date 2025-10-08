Jeux intergénérationnels : un après-midi de partage et de convivialité Club séniors La Tour des Dames Paris

Jeux intergénérationnels : un après-midi de partage et de convivialité Club séniors La Tour des Dames Paris mercredi 8 octobre 2025.

Cet après-midi de jeux intergénérationnels offre un moment chaleureux où petits et grands se retrouvent pour partager, s’amuser et créer des souvenirs communs. Une belle occasion de favoriser la solidarité et l’échange entre les âges.

En partenariat avec le centre de loisirs Martel (10e), une rencontre ludique réunit enfants et seniors autour d’activités variées pour renforcer les liens entre générations.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h45 à 16h30

gratuit

Inscriptions auprès du club La Tour des Dames

Tél. 01 48 74 75 10

Tout public.

Club séniors La Tour des Dames 8–12, rue de la Tour des Dames 75009 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris