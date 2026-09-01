Jeux intervillages à Audrix Le bourg Audrix
samedi 19 septembre 2026 · Le bourg · Audrix
Informations pratiques
Audrix
Jeux intervillages à Audrix
Le bourg Dans le village Audrix Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
13h30. Le Village d’Audrix, Alles, Le Coux, St Chamassy et Limeuil s’affrotent autour de jeux alliant force, mental, agilité et travail d’équipe. Repas du soir sur réservation (12€). 21h : concert
Le Village d’Audrix, Alles, Le Coux, St Chamassy et Limeuil s’affrotent autour de jeux alliant force, mental, agilité et travail d’équipe.
Ambiance amicale et festive toute la journée, avec un concert le soir à 21h
Repas du midi : sandwichs, barbecue
Repas du soir à réserver : Couscous + tarte aux pommes (12€)
Venez jouer ou encourager votre commune
On vous attends dès 13h30, début des jeux .
Le bourg Dans le village Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 09 21 88
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English : Jeux intervillages à Audrix
1:30 p.m. The villages of Audrix, Alles, Le Coux, St. Chamassy, and Limeuil compete in games that combine strength, mental agility, physical agility, and teamwork. Dinner by reservation (12?). 9:00 p.m.: concert
L’événement Jeux intervillages à Audrix Audrix a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère