Jeux intervillages à Audrix Le bourg Audrix

Informations pratiques

Audrix

Jeux intervillages à Audrix

Le bourg Dans le village Audrix Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

13h30. Le Village d’Audrix, Alles, Le Coux, St Chamassy et Limeuil s’affrotent autour de jeux alliant force, mental, agilité et travail d’équipe. Repas du soir sur réservation (12€). 21h : concert

Le Village d’Audrix, Alles, Le Coux, St Chamassy et Limeuil s’affrotent autour de jeux alliant force, mental, agilité et travail d’équipe.

Ambiance amicale et festive toute la journée, avec un concert le soir à 21h

Repas du midi : sandwichs, barbecue

Repas du soir à réserver : Couscous + tarte aux pommes (12€)

Venez jouer ou encourager votre commune

On vous attends dès 13h30, début des jeux .

Le bourg Dans le village Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 09 21 88

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English : Jeux intervillages à Audrix

1:30 p.m. The villages of Audrix, Alles, Le Coux, St. Chamassy, and Limeuil compete in games that combine strength, mental agility, physical agility, and teamwork. Dinner by reservation (12?). 9:00 p.m.: concert

L’événement Jeux intervillages à Audrix Audrix a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère