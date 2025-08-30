Jeux Intervillages à Hézecques Hézecques
Hézecques Pas-de-Calais
Rendez-vous le samedi 30 août au centre du village de Hézecques pour les Jeux Intervillages
À partir de 10h30 Entrée gratuite
Buvette et restauration midi et soir .
Hézecques 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 04 40 21
L’événement Jeux Intervillages à Hézecques Hézecques a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme d’Hucqueliers