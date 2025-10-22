Jeux Intervillages Castets

Jeux Intervillages Castets mercredi 22 octobre 2025.

Jeux Intervillages

Stade Castets Landes

Début : 2025-10-22

2025-10-22

Les collégiens du territoire s’affronteront dans une ambiance conviviale en défendant les couleurs de leurs villages sur de nombreuses activités !

Inscriptions auprès des services jeunesse de vos communes.

Que le meilleur gagne !

Pour + d’infos, contactez le service Info Jeunes Côte Landes Nature au 06.70.68.63.66 ou par mail infojeunes@cc-cln.fr .

Stade Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 68 63 66

