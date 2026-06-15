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Jeux intervillages Le Vilhain

Jeux intervillages Le Vilhain samedi 25 juillet 2026.

Adresse : stade de le Vilhain

Ville : 03350 Le Vilhain

Département : Allier

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Le Vilhain

Jeux intervillages

stade de le Vilhain Le Vilhain Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Jeux intervillages organisés par le comité des fêtes, avec repas et bal animé.
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stade de le Vilhain Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 24 93 78 

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English :

Inter-village games organized by the festival committee, featuring a meal and a dance.

L’événement Jeux intervillages Le Vilhain a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme

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