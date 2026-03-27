Jeux Intervillages Mignerette
Jeux Intervillages Mignerette dimanche 19 avril 2026.
Jeux Intervillages
Mignerette Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Jeux Intervillages
Les jeux intervillages reviennent à Mignerette, Sceaux, Corbeilles et Lorcy. Les jeux vous attendent, formez votre équipe pour les épreuves ! Buvette restauration sur place. .
Mignerette 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 04 52 86 45 cfmignerette45@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Intervillage games
L’événement Jeux Intervillages Mignerette a été mis à jour le 2026-03-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS