Jeux Intervillages

Mignerette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Jeux Intervillages

Les jeux intervillages reviennent à Mignerette, Sceaux, Corbeilles et Lorcy. Les jeux vous attendent, formez votre équipe pour les épreuves ! Buvette restauration sur place. .

Mignerette 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 04 52 86 45 cfmignerette45@gmail.com

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English :

Intervillage games

L’événement Jeux Intervillages Mignerette a été mis à jour le 2026-03-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS