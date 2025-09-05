Jeux Intervillages Noves/Cabannes Arènes Régis Chauvet Noves
Vendredi 5 septembre 2025 à partir de 21h.
Ouverture des portes à 19h30. Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-05 21:00:00
Inspiré d’Intervilles ces jeux intervillages opposent Li pitchoun’s de Noves à ceux de Cabannes … Jeux, fous rires et, barulades garantis.
Il est aussi possible pour les enfants de participer, un petit veau sera présent pour eux .
Restauration sur place .
Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 90 43 tourisme@noves.fr
English :
Jeux intervillages Noves/Cabannes
German :
Intervallspiele Noves/Cabannes
Italiano :
Giochi interurbani di Noves/Cabannes
Espanol :
Juegos interurbanos Noves/Cabannes
