Jeux Intervillages Stade Guy Reviron Saint-Firmin

Saint-Firmin

Jeux Intervillages

Stade Guy Reviron Route de Saint-Firmin Saint-Firmin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

3700 habitants

4 villages Saint-Firmin, Antully, Marmagne, Saint-Symphorien-de-Marmagne

4 équipes

1 vainqueur

Saint-Firmin remet son titre en jeu !

Venez nombreux soutenir votre équipe.

Rendez-vous le dimanche 7 juin à partir de 10h !!!

De nombreuses épreuves avec notamment le tir à la corde ou encore le mur des champions.

Des nouveautés le bubble foot et le badminton.

Restauration disponible sur place. .

Stade Guy Reviron Route de Saint-Firmin Saint-Firmin 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 72 04 20 cedric.beley@laposte.net

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English : Jeux Intervillages

L’événement Jeux Intervillages Saint-Firmin a été mis à jour le 2026-06-01 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II