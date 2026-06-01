Jeux Intervillages Stade Guy Reviron Saint-Firmin
Jeux Intervillages Stade Guy Reviron Saint-Firmin dimanche 7 juin 2026.
Saint-Firmin
Jeux Intervillages
Stade Guy Reviron Route de Saint-Firmin Saint-Firmin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
3700 habitants
4 villages Saint-Firmin, Antully, Marmagne, Saint-Symphorien-de-Marmagne
4 équipes
1 vainqueur
Saint-Firmin remet son titre en jeu !
Venez nombreux soutenir votre équipe.
Rendez-vous le dimanche 7 juin à partir de 10h !!!
De nombreuses épreuves avec notamment le tir à la corde ou encore le mur des champions.
Des nouveautés le bubble foot et le badminton.
Restauration disponible sur place. .
Stade Guy Reviron Route de Saint-Firmin Saint-Firmin 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 72 04 20 cedric.beley@laposte.net
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L’événement Jeux Intervillages Saint-Firmin a été mis à jour le 2026-06-01 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II