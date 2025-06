Jeux joue Médiathèque L’Alpha Angoulême 19 juillet 2025 10:30

Charente

Jeux joue Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-07-19 10:30:00

fin : 2025-08-16 16:00:00

2025-07-19

2025-08-16

Vous êtes passionnés de jeux ? Venez jouer avec nous ! Vous souhaitez passer une belle journée en famille ou entre amis ? Une sélection de jeux en bois, jeux de stratégie, jeux d’ambiance, et de jeux de société préparée et animée par vos bibliothécaires

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Are you passionate about games? Come and play with us! Looking for a great day out with family and friends? A selection of wooden games, strategy games, atmospheric games and board games prepared and hosted by your librarians

German :

Sind Sie von Spielen begeistert? Kommen Sie und spielen Sie mit uns! Sie möchten einen schönen Tag mit der Familie oder mit Freunden verbringen? Eine Auswahl an Holzspielen, Strategiespielen, Stimmungsspielen und Gesellschaftsspielen, die von Ihren Bibliothekarinnen vorbereitet und betreut werden

Italiano :

Sei appassionato di giochi? Venite a giocare con noi! Volete passare una bella giornata in famiglia o con gli amici? Una selezione di giochi in legno, giochi di strategia, giochi d’atmosfera e giochi da tavolo preparati e ospitati dai vostri bibliotecari

Espanol :

¿Te apasionan los juegos? ¡Ven a jugar con nosotros! ¿Le apetece pasar un día estupendo con la familia y los amigos? Una selección de juegos de madera, juegos de estrategia, juegos de ambientación y juegos de mesa preparados y animados por sus bibliotecarios

