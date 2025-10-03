Jeux « Le paysage dans l’Art » avec Micro-Folie Médiathèque municipale Médi@tlantique Saint-Georges-d’Oléron

Animation réservée au public scolaire (classes de l’élémentaire de Saint-Georges-d’Oléron)

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T11:30:00

Fin : 2025-10-03T14:15:00 – 2025-10-03T15:15:00

Les élèves de l’école primaire de Saint-Georges-d’Oléron sont invités à venir participer à nos jeux pour découvrir les secrets des œuvres et des artistes.

Une manière originale et amusante de regarder les œuvres autrement !

Médiathèque municipale Médi@tlantique 82, rue du docteur Seguin, 17190 Saint-Georges-d’Oléron 17190 Chéray Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Élèves de primaire, préparez-vous à explorer le paysage dans l’Art en vous amusant ! Art paysage

Médi@tlantique